Создавать совместные научно-технические проекты в рамках ЕАЭС предложил российский ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках ЕАЭС нужно решительно делать следующий шаг для создания совместных технологических и научных проектов. Об этом заявил профессор экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук Кайсын Хубиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ЕАЭС создан на основе Таможенного союза. Но следующий шаг надо сделать в области реального сектора экономики, а также поддерживающей и обосновывающей ее науки. В этой связи, мне кажется, у нас есть очень большие перспективы и очень большие резервы. Я сошлюсь только на две вещи. Первое – два фонда Российский венчурный фонд и Российско-казахстанский фонд нанотехнологий выплачивают 11,5 млн долларов американским разработчикам системы аккумуляции энергии. Но неужели наши страны не обладают научно-техническим потенциалом, чтобы аккумуляторы электроэнергии построить вместо того, чтобы два фонда держателей финансов обращались к американским разработчикам», - сказал Кайсын Хубиев в ходе телемоста «Евразийская интеграция – историческая инициатива Н.А. Назарбаева».

Ученый также отметил, что каждая страна – участница ЕАЭС имеет национальные программы развития цифровых технологий.

«Но почему бы здесь не объединить свои усилия и направить усилия на цифровые технологии, в том числе в области образования. Мы должны решительно делать следующий шаг, для того чтобы создавать совместные технологические и научные проекты для подъема реального сектора экономики», - подчеркнул Кайсын Хубиев.