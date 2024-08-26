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    12:11, 26 Август 2024 | GMT +6

    Создавать новые квазигоскомпании до 2027 года запретили в Казахстане

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов
    Фото: Kazinform

    Мораторий на создание новых квазигосударственных компаний был введен в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Запрет был введен в соответствии с Указом Президента о либерализации экономики и предусматривает запрет на создание новых компаний до 31 декабря 2026 года.

    При этом мораторий не будет действовать в двух случаях:

    • при необходимости обеспечения Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;
    • при прямых поручениях Президента Республики Казахстан.

    Впервые мораторий был упомянут в Указе Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О мерах по либерализации экономики» от 10 мая 2024 года.

    Запрет на создание компаний должен будет «высвободить экономическое пространство для полноценной реализации потенциала частного предпринимательства», а также для «выстраивания нормативных условий, препятствующих повторному росту количества государственных предприятий в конкурентных сферах».

    Ранее Миннацэкономики опубликовало законопроект в июле этого года.

    Теги:
    Президент Казахстана Правительство РК Квазигоссектор Экономика Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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