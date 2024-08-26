Создавать новые квазигоскомпании до 2027 года запретили в Казахстане

Мораторий на создание новых квазигосударственных компаний был введен в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Запрет был введен в соответствии с Указом Президента о либерализации экономики и предусматривает запрет на создание новых компаний до 31 декабря 2026 года.

При этом мораторий не будет действовать в двух случаях:

при необходимости обеспечения Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

при прямых поручениях Президента Республики Казахстан.

Впервые мораторий был упомянут в Указе Президента РК Касым-Жомарта Токаева «О мерах по либерализации экономики» от 10 мая 2024 года.

Запрет на создание компаний должен будет «высвободить экономическое пространство для полноценной реализации потенциала частного предпринимательства», а также для «выстраивания нормативных условий, препятствующих повторному росту количества государственных предприятий в конкурентных сферах».

Ранее Миннацэкономики опубликовало законопроект в июле этого года.