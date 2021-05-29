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    19:08, 28 Май 2021 | GMT +6

    Создавать необычные исторические программы для молодежи предложила Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с молодыми учеными министр информации и общественного развития РК Аида Балаева предложила рассмотреть вопрос увеличения объема специальных исторических программ и проектов для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас не однобокое общество. Есть множество взглядов. Когда каждый выражает свою точку зрения, молодежи трудно убедиться в точности исторических сведений или в исторической истине. Есть и такие граждане, которые хотят вернуться к советскому строю, советской власти. Очень важна роль в формировании правильных взглядов, в том, чтобы придерживаться правильного курса», - отметила министр.

    В этом ключе, по словам Аиды Балаевой, средства информации должны предлагать молодежи интересные проекты в необычном формате.

    «Как показали исследования, сколько бы ни показывали программ по телеканалам, молодежи не интересен этот формат. Их могут просматривать граждане старше 30 лет или люди, занимающиеся наукой, государственной службой. К сожалению, молодежь массово не смотрит программы, которые специально выпускаются. Сознание меняется от познавательных и просветительских программ», - сказала Аида Балаева.

    В ходе встречи с молодыми учеными и историками министр привела в пример победителя проекта «100 новых лиц» - учителя химии, «взорвавшего» Tik Tok .

    «Парень, который участвовал в конкурсе, нашел свой путь посредством использования Tik Tok в преподавании химии. Мы тоже должны продумать такие пути. Молодежь у нас неплохая. Они умные, амбициозные, энергичные. Однако необходимо сформировать молодежь, которая знает свою историю и думает о будущем. В ходе нашей встречи предлагаю рассмотреть вопрос увеличения специальных программ и проектов для молодежи в историческом контексте», - отметила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.


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    СМИ Общество История Казахстана Молодежь
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