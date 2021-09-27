Создавать курсы по повышению культуры пользователей соцсетей предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создавать бесплатные курсы по повышению культуры пользователей социальных сетей предложил депутат Мажилиса Парламента РК, известный политолог Ерлан Саиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое – это регулирование социальных сетей. Самое главное – нужно повышать степень культуры наших граждан. Нужно создавать какие-то, может быть, бесплатные курсы в социальных сетях для повышения культуры. Сегодня все граждане являются пользователями соцсетей. На самом деле это правильно – люди должны высказывать свою позицию, они имеют право высказывать свои одобрения или неодобрения властям», - сказал Ерлан Саиров, выступая на круглом столе на тему: «Особенности освещения острых социальных тем» в рамках «Astana Media Week-2021».

Спикер добавил, что высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу надо, но это необходимо делать, соблюдая культуру общения.

«Но насколько это культурно и насколько это соответствует требованиям, вот в этом отношении нужно повышать квалификацию всего населения. И в социальных сетях сами же пользователи где-то создают свои кодексы – вот это начинание нужно поддерживать, нужны какие-то неформальные документы, которые сдерживали бы натиск экстремизма, переход на личности и так далее. То есть нужен двусторонний подход – с одной стороны государство и с другой стороны общественность и сами граждане», - подчеркнул Ерлан Саиров.

Ранее сообщалось, что Astana Media Week-2021 стартовала в Нур-Султане.

Отметим, что Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. В ходе AMW-2021 члены международного медиасообщества поднимут актуальные вопросы информационной повестки. Astana Media Week-2021 продлится два дня. События AMW-2021 запланированы и на онлайн- и офлайн площадках.