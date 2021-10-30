Создателям казахстанской вакцины против COVID-19 вручили ключи от квартир

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новоселами стали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности, расположенного в Кордайском районе в поселке Гвардейский, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, здесь сдали в эксплуатацию три жилых дома на 180 квартир для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область отметил, что это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Благодаря вашему кропотливому труду казахстанская вакцина получила признание в мире. Вы доказали, что в нашей стране сфера использования биотехнологий весьма развита, у нас работают высококвалифицированные специалисты. На запуск такого завода в других странах уходит три - четыре года, а мы смогли запустить производство за девять месяцев», - отметил аким области.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что Глава государства дал конкретные поручения по созданию благоприятной среды для работы ученых, работников института, по обеспечению их жильем, по улучшению условий обучения их детей, организации их досуга.

«В соответствии с поручениями Президента повысилась заработная плата сотрудников, сегодня сдали в эксплуатацию жилые дома. Сотрудники полностью обеспечены жильем. Уверен, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения», - обратился к присутствующим глава региона.

Генеральный директор института Кунсулу Закарья выразила благодарность руководству страны, области за внимание и поддержку, также строителей за качественную работу.

«Аким области приезжал с рабочим визитом в наш поселок более тридцати раз за два года, лично инспектировал ход строительства, был в курсе всех событий. В результате все работы были выполнены качественно и своевременно. Для сотрудников института создаются все необходимые условия: построены жилые дома, детские игровые площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс. Спустя столько лет решился вопрос с жильем для сотрудников. От имени коллектива института выражаем благодарность руководству страны и области», - сказала руководитель НИИ проблем биологической безопасности.

Квартиры в жилых домах обставлены мебелью. К домам подведены все инженерные сети. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится рядом с этими жилыми домами, в две смены смогут посещать 120 человек.

В начале октября в поселке Гвардейском Глава государства ознакомился с ходом строительства жилья для сотрудников Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев доложил о завершении строительства трех жилых домов на 180 квартир для отечественных и зарубежных научных специалистов.

Напомним, в 2020 году в Кордайском районе был дан старт строительству биофармацевтического завода по производству отечественных вакцин QazVac против COVID-19. Завод нацелен на выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP). На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний. Планируемая мощность предприятия - до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов в год. НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества.

QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев.







