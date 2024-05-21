Создательницу «Списка Айки» осудили в Алматы

В Алматы огласили приговор по делу скандальной создательницы «Списка Айки» Айки Мырзахметовой, передает коррсепондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.

Ее признали виновной в употреблении наркотиков и сводничестве. В колонии она проведет 6 лет и 6 месяцев.

Органом следствия Мырзахметова обвинялась в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропного вещества в особо крупном размере, а также в сводничестве по 52 эпизодам, группой лиц (ст. 296 ч. 4, ст. 309 ч. 2 п. 1 УК), Т. — в пособничестве в сводничестве по 12 эпизодам, группой лиц (ст. 28 ч. 5, ст. 309 ч. 2 п. 1 УК).

На зарытом судебном заседании установили ее виновность в хранении психотропного вещества.

— Также М. 2020–2023 гг. с корыстной целью получения материальной выгоды группой лиц совместно с Т. совершили сводничество, предоставляя девушек на оказание интимных услуг за денежное вознаграждение. От этих услуг М. получала проценты лично либо через своего пособника Т. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими материалами по делу, — сообщили в Telegram-канале Верховного суда РК.

При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами у Айки Мырзахметовой раскаяние в содеянном, активное содействие раскрытию преступлений, наличие у нее малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств у М. не установлены. Ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.



