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    12:23, 22 Август 2023 | GMT +6

    Создатели финпирамиды «QazHome» обманули казахстанцев на 49 млн тенге

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Граждане организовали потребительский кооператив «QazHome» по извлечению дохода от привлечения денег или иного имущества людей, перераспределяя активы. Одни участники обогащались за счет других, передает МИА «Казинформ».

    Уголовное дело по данному факту расследуется департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области.

    «В ходе расследования выяснилось, что в деятельность кооператива привлечено 296 вкладчиков, из которых подали заявление только 35 лиц, где сумма ущерба по данным заявлениям составляет более 49 млн тенге», - уточнили в пресс-службе ведомства.

    В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
    Теги:
    Финансовая пирамида Мошенничество Атырауская область Борьба с преступностью Видео Другие государственные органы Атырау для mail.ru
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