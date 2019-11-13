Создать условия для врачей поручил районным акимам глава СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область в этом году прибыли 98 молодых врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Такие данные привел на заседании акимата руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев.

Дефицит кадров снизился с 288 до 220 единиц. По словам главы облздрава, достичь таких показателей удалось за счет условий, которые предлагает регион молодым врачам. В этом году подъемное пособие в размере 1,5 млн тенге получили 53 врача. Впервые из областного бюджета на обучение в резидентуре выделены средства для 77 специалистов на общую сумму более 40 млн тенге.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что картина не столь радужна. В трех районах не обеспечены жильем 15 врачей, в Петропавловске - 42.

Аким Петропавловска Булат Жумабеков говорит, что по жилищным сертификатам работу еще не начали.

«Самого жилья еще нет. Строим. На следующий год будет жилье. Скорее всего, в первом полугодии», - предположил городской глава.

Такой ответ возмутил К.Аксакалова. Он подчеркнул, что для каждого врача необходимо создавать условия.

«Некоторые врачи неместные. Приехали к нам работать. Если он не видит перспектив, он не хочет покупать дом в кредит даже под низкий процент. Тогда надо помочь. Может быть, освоится, останется здесь. Задача местных исполнительных органов – окружить вниманием. У нас каждый врач, прибывающий в район - штучный товар», - сказал аким области.

Он добавил, что еще нужно закрыть более 200 вакансий. И работу нужно проводить максимально быстро. Поскольку от укомплектованности сельских больниц зависит здоровье людей.

«Отсутствие врача сказывается на здоровье. Это судьбы людей. Почему врачам, я спрашиваю, не созданы условия! О каком-то будущем годе говорить. У него все желание пропадет здесь оставаться. Жду внятных отработанных решений по каждому человеку буквально в ближайшее время», - поручил К.Аксакалов своему заместителю, курирующему отрасль, Руслану Алишеву.