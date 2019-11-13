Создать условия для врачей поручил районным акимам глава СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанскую область в этом году прибыли 98 молодых врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Это в 1,8 раза больше, чем в прошлом году. Такие данные привел на заседании акимата руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев.
Дефицит кадров снизился с 288 до 220 единиц. По словам главы облздрава, достичь таких показателей удалось за счет условий, которые предлагает регион молодым врачам. В этом году подъемное пособие в размере 1,5 млн тенге получили 53 врача. Впервые из областного бюджета на обучение в резидентуре выделены средства для 77 специалистов на общую сумму более 40 млн тенге.
Аким области Кумар Аксакалов отметил, что картина не столь радужна. В трех районах не обеспечены жильем 15 врачей, в Петропавловске - 42.
Аким Петропавловска Булат Жумабеков говорит, что по жилищным сертификатам работу еще не начали.
«Самого жилья еще нет. Строим. На следующий год будет жилье. Скорее всего, в первом полугодии», - предположил городской глава.
Такой ответ возмутил К.Аксакалова. Он подчеркнул, что для каждого врача необходимо создавать условия.
«Некоторые врачи неместные. Приехали к нам работать. Если он не видит перспектив, он не хочет покупать дом в кредит даже под низкий процент. Тогда надо помочь. Может быть, освоится, останется здесь. Задача местных исполнительных органов – окружить вниманием. У нас каждый врач, прибывающий в район - штучный товар», - сказал аким области.
Он добавил, что еще нужно закрыть более 200 вакансий. И работу нужно проводить максимально быстро. Поскольку от укомплектованности сельских больниц зависит здоровье людей.
«Отсутствие врача сказывается на здоровье. Это судьбы людей. Почему врачам, я спрашиваю, не созданы условия! О каком-то будущем годе говорить. У него все желание пропадет здесь оставаться. Жду внятных отработанных решений по каждому человеку буквально в ближайшее время», - поручил К.Аксакалов своему заместителю, курирующему отрасль, Руслану Алишеву.
- Новые флюорограф, рентген-аппарат и ЛОР-комбайн появились в поликлинике Кокшетау
- Больше месяца ищут пропавшего мужчину в СКО
- 141 случай заболевания ВИЧ зарегистрировали в этом году в СКО
- Алматинские врачи спасли жизнь подавившейся зубным протезом пенсионерке
- Дни казахстанской медицины в Кыргызстане дали импульс сотрудничеству в здравоохранении между странами
- Штормовое предупреждение объявили в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана