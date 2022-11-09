18:06, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6
Создать упрощенный таможенный коридор намерены тюркские государства
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создать упрощенный таможенный коридор намерены тюркские государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соответствующий проект постановления Правительства РК размещен на портале «Открытые НПА».
«Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора», - говорится в документе.
Полномочиями для подписания этого документа наделен с казахстанской стороны председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаналинов Данияр Еренгалиевич.
Уточняется, что настоящее постановление будет введено в действие со дня его подписания.
Фото: beltransways.com