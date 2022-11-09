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    18:06, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Создать упрощенный таможенный коридор намерены тюркские государства

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создать упрощенный таможенный коридор намерены тюркские государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий проект постановления Правительства РК размещен на портале «Открытые НПА».

    «Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора», - говорится в документе.

    Полномочиями для подписания этого документа наделен с казахстанской стороны председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаналинов Данияр Еренгалиевич.

    Уточняется, что настоящее постановление будет введено в действие со дня его подписания.


    Фото: beltransways.com





    Теги:
    Тюркский мир Интеграция и партнерство
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