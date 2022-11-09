АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создать упрощенный таможенный коридор намерены тюркские государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления Правительства РК размещен на портале «Открытые НПА».

«Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора», - говорится в документе.

Полномочиями для подписания этого документа наделен с казахстанской стороны председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаналинов Данияр Еренгалиевич.

Уточняется, что настоящее постановление будет введено в действие со дня его подписания.





















Фото: beltransways.com