Создать совместные проекты в рамках ЕАЭС и «Один пояс – один путь» предложил парламентарий Таиланда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Таиланд принимает участие в 4-м совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Совещания, спикер Национального Законодательного Собрания Таиланда Порнпетч Вичитчолчай рассказал о необходимости создания совместных проектов в рамках сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь».

«Евразийский регион может занять ведущую позицию в достижении повестки «Цели 2030» (Повестка дня в области устойчивого развития). В этом отношении Таиланд предлагает свои ресурсы и поддержку. Мы хотели бы помочь в реализации 2030. Нам необходимо объединить наши усилия во всех инициативах, которые реализуются на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Сейчас самое время для Евразийского экономического союза, а также инициативы «Один пояс – один путь» начать работу над совместными проектами в разных областях. Наша работа должна быть направлена на обеспечение сопряженности в рамках программы 2025», - сказал Порнпетч Вичитчолчай в ходе четвертого совещания парламентариев Евразии.

«Наши парламенты должны работать совместно для того, чтобы оказывать поддержку и помощь на законодательном уровне с тем, чубы обеспечить дальнейший прогресс в Евразийском пространстве», - добавил он.

Между тем, представитель Постоянного комитета по общественному здравоохранению Сената Таиланда, Генсек АФПНР (Азиатский форум парламентариев по народному населению и развитию Джетн Сиратранонт отметил важность проведения встречи в столице Казахстана.

«Данная встреча является весьма успешной, которая организуется Казахстаном. Это четвертое совещание спикеров парламентов Евразии за последние пять лет. Ваш Первый Президент выдвинул такую инициативу провести именно здесь. Думаю, что форум станет плодотворным для вашей страны. Здесь присутствуют десятки спикеров и вице-спикеров, которые встречаются друг с другом. Они узнают друг друга и улучшают двусторонние отношения», - отметил Джетн Сиратранонт на полях форума.