Создать соцслужбы для сопровождения бывших заключенных рекомендует МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрять соответствующие социально-психологические программы для домашних абьюзеров рекомендуют в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнение Поручения Главы государства по ужесточению наказания поручено Генеральной прокуратуре, где в настоящее время рабочей группой прорабатывается данный вопрос. Задача, поставленная Главой государства по принятию комплекса мер по профилактике бытового насилия на заседании Национального Совета общественного доверия, предусматривает вопросы реабилитационной и воспитательной работы с семейными дебоширами, с охватом вопросов семейного воспитания, образования, культуры», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос МИА «Казинформ».

В этой связи, считают в ведомстве, в комплексных социальных программах акцент должен быть направлен на внедрение соответствующих социально-психологических программ для нарушителей, социальных проектов для обеспечения их трудоустройства, занятости (в том числе установление квот для устройства членов семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление налоговых льгот для работодателей, трудоустраивающих членов таких семей и др.).

Кроме того, в МВД рекомендуют обратиться внимание на сокращение бракоразводных процессов, привитие культурных семейных ценностей, здорового образа жизни, организацию массового бесплатного доступа к детским и молодежным спортивным организация, создание либо модернизацию существующих социальных служб для сопровождения лиц из групп риска (приемных, молодых семей, бывших заключенных, алкоголиков, наркоманов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.).