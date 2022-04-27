РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:40, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Создать соцслужбы для сопровождения бывших заключенных рекомендует МВД РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрять соответствующие социально-психологические программы для домашних абьюзеров рекомендуют в МВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исполнение Поручения Главы государства по ужесточению наказания поручено Генеральной прокуратуре, где в настоящее время рабочей группой прорабатывается данный вопрос. Задача, поставленная Главой государства по принятию комплекса мер по профилактике бытового насилия на заседании Национального Совета общественного доверия, предусматривает вопросы реабилитационной и воспитательной работы с семейными дебоширами, с охватом вопросов семейного воспитания, образования, культуры», - сообщили в пресс-службе МВД в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    В этой связи, считают в ведомстве, в комплексных социальных программах акцент должен быть направлен на внедрение соответствующих социально-психологических программ для нарушителей, социальных проектов для обеспечения их трудоустройства, занятости (в том числе установление квот для устройства членов семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предоставление налоговых льгот для работодателей, трудоустраивающих членов таких семей и др.).

    Кроме того, в МВД рекомендуют обратиться внимание на сокращение бракоразводных процессов, привитие культурных семейных ценностей, здорового образа жизни, организацию массового бесплатного доступа к детским и молодежным спортивным организация, создание либо модернизацию существующих социальных служб для сопровождения лиц из групп риска (приемных, молодых семей, бывших заключенных, алкоголиков, наркоманов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и др.).

    Теги:
    МВД РК Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!