РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:56, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Создать Школу аналитики предложили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможность создания общественного проекта, направленного на развитие аналитических подходов в медиа, исследовательской сфере и госуправлении обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате на очередном заседании. Председатель Палаты Маулен Ашимбаев поддержал инициативу экспертов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    «Действительно, наблюдается ослабление аналитических подходов во многих сферах. Особенно большие проблемы эта тенденция несёт для государственного управления. Поскольку решения в этой сфере должны приниматься на основе серьёзной аналитической проработки. К сожалению, многие решения принимаются ситуативно, как реакция на возникающие кризисы. На одном из предыдущих заседаний Клуба я поделился мнением, что такая ситуация связана с кризисом гуманитарного образования в современном мире. В связи с этим считаю очень актуальным и своевременным предложение участников Клуба о создании такой общественной Школы аналитики. Возможно в сотрудничестве с гуманитарным факультетом одного из ведущих вузов страны. Готов оказать содействие в ее работе», - отметил Маулен Ашимбаев.

    Слушатели Школы могли бы обучаться как прикладным навыкам - написание аналитических текстов, так и методологии исследований, работе с базами данных, аналитическим подходам, применяемым в госуправлении, международных отношениях и дипломатии. Для чтения лекций и проведения тренингов планируется приглашать видных казахстанских аналитиков и исследователей.

    Очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня с участием Председателя палаты Маулена Ашимбаева. Темой шестой по счёту встречи стали тенденции развития гражданского общества, состояние и перспективы медиасферы в Казахстане. Во встрече приняли участие Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, члены Клуба и приглашенные эксперты.



    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Парламент Другие государственные органы Астана СМИ Общество МИОР
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!