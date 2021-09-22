Создать Школу аналитики предложили на заседании Клуба молодых экспертов при Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возможность создания общественного проекта, направленного на развитие аналитических подходов в медиа, исследовательской сфере и госуправлении обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате на очередном заседании. Председатель Палаты Маулен Ашимбаев поддержал инициативу экспертов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Действительно, наблюдается ослабление аналитических подходов во многих сферах. Особенно большие проблемы эта тенденция несёт для государственного управления. Поскольку решения в этой сфере должны приниматься на основе серьёзной аналитической проработки. К сожалению, многие решения принимаются ситуативно, как реакция на возникающие кризисы. На одном из предыдущих заседаний Клуба я поделился мнением, что такая ситуация связана с кризисом гуманитарного образования в современном мире. В связи с этим считаю очень актуальным и своевременным предложение участников Клуба о создании такой общественной Школы аналитики. Возможно в сотрудничестве с гуманитарным факультетом одного из ведущих вузов страны. Готов оказать содействие в ее работе», - отметил Маулен Ашимбаев.

Слушатели Школы могли бы обучаться как прикладным навыкам - написание аналитических текстов, так и методологии исследований, работе с базами данных, аналитическим подходам, применяемым в госуправлении, международных отношениях и дипломатии. Для чтения лекций и проведения тренингов планируется приглашать видных казахстанских аналитиков и исследователей.

Очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня с участием Председателя палаты Маулена Ашимбаева. Темой шестой по счёту встречи стали тенденции развития гражданского общества, состояние и перспективы медиасферы в Казахстане. Во встрече приняли участие Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, члены Клуба и приглашенные эксперты.



