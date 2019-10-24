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Создать сайты со списком должников по кредитам банков намерены в Казахстане

24 Октября 2019 17:11
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Создать сайты со списком должников по кредитам банков намерены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создать интернет-порталы со списком должников по кредитам банков намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Создание интернет-порталов для размещения списков должников, чья задолженность находится в работе у коллекторских агентств для дальнейшего контактирования с коллекторами и погашения задолженности будет являться инструментом для поиска заемщиков, скрывающихся от контактов с коллекторами, и в определенной мере компенсирует предполагаемые ограничения по контактам с третьими лицами и работодателями должников», - сказал председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, выступая на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

По его словам, подобные интернет-порталы позволят работодателям на стадии приема на работу (особенно, связанную с материальной ответственностью, хранением ценностей) проверять репутацию соискателей и управлять рисками, исходящими от потенциальных работников с просроченными долгами.

«Усиление взаимодействие регулятора с правоохранительными органами по вопросам совершения работниками коллекторских агентств, устранению противоправных действий при осуществлении трудовых функций, на наш взгляд позволит устранять с рынка непрофессиональных и недобросовестных лиц, что не может не найти поддержку со стороны Союза коллекторов Казахстана», - добавил Юрий Ли.

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Ключевые слова: Банки, Сенат,
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Серик Сабеков

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