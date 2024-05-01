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    21:15, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Создать республиканскую водохозяйственную комиссию предложил депутат

    Бақытжан Базарбек
    Фото: кадр из видео

    Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек предложил создать водохозяйственную комиссию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В 1990–2000 годах мы потеряли специалистов в водной отрасли, поэтому нам необходимо укреплять водную науку. Другими словами, образовательные стандарты необходимо совершенствовать, поскольку в настоящее время используется старый стандарт. При этом мы должны внедрять новые специальности в водном хозяйстве и готовить отечественные кадры, — сказал Бакытжан Базарбек в эфире республиканского телемарафона «Біз біргеміз».

    По словам народного избранника, одна из причин масштабных подтоплений связана с нехваткой специалистов.

    — Нужно создать республиканскую водохозяйственную комиссию. У нас есть земельная комиссия, в результате которой мы вернули государству 10 миллионов гектаров земли. В состав водной комиссии должны быть включены депутаты и представители компетентных органов. На рассмотрение комиссии должен быть поставлен вопрос о возвращении водных объектов, незаконно находившихся в частной собственности, государству. Кроме того, за водными ресурсами страны необходимо следить из космоса, из-за отсутствия такого контроля мы лишены актуальной и достоверной информации. В-третьих, отрасль водоснабжения требует автоматизации, — подчеркнул мажилисмен.

    Теги:
    Вода Депутаты Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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