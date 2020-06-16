+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 33 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Создать правительственный сайт с информацией о составе вакцин предложили в Казахстане

16 Июня 2020 16:17
Поделиться:
Создать правительственный сайт с информацией о составе вакцин предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актриса тетра имени Горького Нур-Султана Светлана Фортуна выступила с предложением создать правительственный сайт с информацией о составе вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В проекте Кодекса о здоровье прививки четко разделены на обязательные и добровольные - депутат
Уничтожают ли прививки иммунитет детей - ответ эксперта Связи между вакцинацией и аутизмом не существует – врач из Нур-Султана Детей-аллергиков необходимо прививать наравне с другими - эксперт

«Старшая дочь имеет поствакцинальное осложнение. Мы, родители, теряем очень много времени на самоизучение поствакцинальных осложнений, и у меня большой вопрос, почему государство изначально не информирует нас о составах вакцин, о ПВО, потому что у нас уходит много времени на изучение этой темы», - сказала Светлана Фортуна во время онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации.

«Необходимо создать правительственный сайт, на котором будут все аннотации к вакцинам, где была бы вся информация о составе вакцин, о противопоказаниях, возможных осложнениях, исследованиях их эффективности», - добавила она.

По ее мнению, это сделает согласие и отказ от вакцинации действительно информированным и добровольным.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова привела статистические данные касательно эффективности вакцинации.

«Следует отметить, что вакцинация является на сегодняшний день самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний и, по данным ВОЗ, ежегодно защищает более 3 млн жизней», - сообщила вице-министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив