Создать правительственный сайт с информацией о составе вакцин предложили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Актриса тетра имени Горького Нур-Султана Светлана Фортуна выступила с предложением создать правительственный сайт с информацией о составе вакцин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Старшая дочь имеет поствакцинальное осложнение. Мы, родители, теряем очень много времени на самоизучение поствакцинальных осложнений, и у меня большой вопрос, почему государство изначально не информирует нас о составах вакцин, о ПВО, потому что у нас уходит много времени на изучение этой темы», - сказала Светлана Фортуна во время онлайн-обсуждения возможности введения обязательной вакцинации.

«Необходимо создать правительственный сайт, на котором будут все аннотации к вакцинам, где была бы вся информация о составе вакцин, о противопоказаниях, возможных осложнениях, исследованиях их эффективности», - добавила она.

По ее мнению, это сделает согласие и отказ от вакцинации действительно информированным и добровольным.

В свою очередь, вице-министр здравоохранения РК Людмила Бюрабекова привела статистические данные касательно эффективности вакцинации.

«Следует отметить, что вакцинация является на сегодняшний день самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний и, по данным ВОЗ, ежегодно защищает более 3 млн жизней», - сообщила вице-министр.