Создать отдельную бюджетную программу для инвестпроектов в приграничных селах предлагает сенатор

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев заявил о необходимости создания комплексных условий для жизни на селе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— С точки зрения развития рынка труда и социальной инфраструктуры ни регионы, ни мегаполисы сегодня не готовы к такой миграции. Основным фактором должно стать обеспечение безопасности страны на основе совершенствования социальной инфраструктуры сельских территорий. В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» в период 2019–2023 годы из республиканского бюджета выделено 524 млрд тенге, реализовано более 5 тысяч проектов в более чем полутора тысячах сельских населенных пунктах. Однако, результаты неудовлетворительны, — сказал Жанболат Жоргенбаев на заседании Сената в своем депзапросе.

По его мнению, Правительству сейчас необходимо в селах создавать условия, уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.