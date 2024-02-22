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    16:36, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Создать отдельную бюджетную программу для инвестпроектов в приграничных селах предлагает сенатор

    село
    Фото: freepik.com

    Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев заявил о необходимости создания комплексных условий для жизни на селе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — С точки зрения развития рынка труда и социальной инфраструктуры ни регионы, ни мегаполисы сегодня не готовы к такой миграции. Основным фактором должно стать обеспечение безопасности страны на основе совершенствования социальной инфраструктуры сельских территорий. В рамках программы «Ауыл — ел бесігі» в период 2019–2023 годы из республиканского бюджета выделено 524 млрд тенге, реализовано более 5 тысяч проектов в более чем полутора тысячах сельских населенных пунктах. Однако, результаты неудовлетворительны, — сказал Жанболат Жоргенбаев на заседании Сената в своем депзапросе.

    По его мнению, Правительству сейчас необходимо в селах создавать условия, уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.

    — Поэтому необходима отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование бюджетных инвестиционных проектов в приграничных селах. Также рассмотреть возможность внедрения надбавки к зарплате в размере до 50% для сельских работников, расположенных на расстоянии 50 км от государственной границы, отдельно от сельской надбавки, установленной действующим законодательством, — заключил сенатор.

    Теги:
    Сенат Село Казахстан Регионы Казахстана Ауыл – Ел бесігі Инвестпроекты Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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