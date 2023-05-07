Создать около 40 тысяч рабочих мест планируют в Астане в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как решаются вопросы, с которыми к нему обращаются горожане, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаю на еженедельной основе проводить личные приемы граждан. С учётом сезона благоустройства сейчас горожане также поднимают вопросы по строительству и ремонту дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств. Все эти работы начаты. К примеру, в этом году отремонтируем более 70 улиц, также порядка 300 улиц охватим текущим ремонтом.

Кроме того, все районы города охватим строительством дворовых территорий, при этом будем уделять особое внимание озеленению», - написал Женис Касымбек.

По его словам, на приёмах граждан поступают вопросы по строительству социальных объектов, завершению долгостроев, развитию жилых массивов, трудоустройству и другие.

«К примеру, в этом году планируем создать порядка 40 тысяч рабочих мест (в том числе за счёт МСБ). Также запустим проект по трудоустройству «JOLTAP». Решение вопросов держим на контроле», - отметил аким столицы.