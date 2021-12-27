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Создать новогоднее настроение детям призвал аким столицы

27 Декабря 2021 20:25
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Создать новогоднее настроение детям призвал аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram призвал создавать детям особенное настроение в новогодние праздники, передает МИА «Казинформ».

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«Новогодние праздники – время, когда дети должны еще больше верить в чудеса и волшебство. И они обязательно должны случаться. Для наших детей мы организовали экспресс-эстафету «Жаңа жылдық сапар» по персональной доставке новогодних подарков. 600 детей из социально уязвимых семей от имени Главы государства и акимата получили подарки и денежные сертификаты. Кроме того, районные акиматы также поздравляют ребятишек с наступающим Новым годом.

Сегодня вместе с коллегами посетили «Специализированный дом ребенка». В предновогодние дни необходимо создавать детям особенное настроение! Для малышей организовали праздник, как это полагается, с Дедом Морозом и подарками!

Особенность данного дома ребёнка в том, что там также оказывают реабилитационные услуги. Для создания условий, в организации был проведен капремонт, улучшена материально-техническая база. С января 2022 года педагогам, в том числе работающим в спецучреждениях, заработная плата поднимется более чем на 20%», - написал аким столицы.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Общество   #Новый год  
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