+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Создать Национальную геологическую службу планируют в Казахстане

20 Августа 2021 15:46
Поделиться:
Создать Национальную геологическую службу планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил планы по созданию новой организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О перспективных месторождениях рассказали в Минэкологии РК
Проект «Евразия»: как геологи изучают Прикаспийскую впадину Увеличить финансирование для изучения недр просят в Минэкологии РК Пять малоизученных бассейнов обладают большим потенциалом - Минэкологии РК

«Планируется создание Национальной геологической службы на базе ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, одной из основных задач организации будет анализ и переинтерпретация (исторической) геолого-геофизической информации и предоставление качественных достоверных сведений для инвесторов, а также выработка рекомендаций по проведению государственного геологического изучения недр и пул перспективных инвестиционных проектов.

Ранее С. Брекешев рассказал, сколько месторождений находится на госбалансе страны.

«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождения твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, четыре – полиметаллов и так далее», - отметил он.



Подписывайтесь на наш канал:

#Геология  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
О перспективных месторождениях рассказали в Минэкологии РК
Проект «Евразия»: как геологи изучают Прикаспийскую впадину
Увеличить финансирование для изучения недр просят в Минэкологии РК
Пять малоизученных бассейнов обладают большим потенциалом - Минэкологии РК
Популярное
1 Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
2 Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
3 В Алматы заработали обновленные экопосты
4 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
5 Жительница Алматы держала дома 30 кошек
6 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
Читайте также
Задержан заведующий поликлиникой города Алматы
Какие жилые массивы Нур-Султана газифицируют в этом году
В Алматы заработали обновленные экопосты
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Жительница Алматы держала дома 30 кошек
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив