Создать Национальную геологическую службу планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев озвучил планы по созданию новой организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется создание Национальной геологической службы на базе ТОО «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.

По его словам, одной из основных задач организации будет анализ и переинтерпретация (исторической) геолого-геофизической информации и предоставление качественных достоверных сведений для инвесторов, а также выработка рекомендаций по проведению государственного геологического изучения недр и пул перспективных инвестиционных проектов.

Ранее С. Брекешев рассказал, сколько месторождений находится на госбалансе страны.

«С целью укрепления минерально-сырьевого потенциала и обеспечения сырьевой базы действующих предприятий с 1991 года по результатам проведенных геологоразведочных работ на Госбаланс впервые поставлены запасы 135 месторождений углеводородного сырья, 99 месторождений и участков подземных вод, 224 месторождения твердых полезных ископаемых, в том числе 94 – золота, 14 – меди, 19 – марганцевых руд, 16 – железных руд, четыре – полиметаллов и так далее», - отметил он.



