Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил Роман Скляр

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел города Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.

Фото: пресс-служба Правительства РК