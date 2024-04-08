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    10:43, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил Роман Скляр

    Скляр
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел города Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    В ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.

    пресс-служба Правительства РК
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    — У нас есть всего несколько дней, необходимо активно работать. На объектах недостаточно самосвалов и другой техники, нужно также удвоить количество погрузчиков. В период прихода большой воды мы сформируем мобильные группы, которые будут реагировать на текущую ситуацию, — распорядился первый вице-премьер.

    Теги:
    Правительство Северо-Казахстанская область Петропавловск Регионы Казахстана Регионы Роман Скляр Паводки
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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