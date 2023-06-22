Создать лаборатории для испытаний шлемов и бронежилетов призывает сенатор Жанна Асанова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Жанна Асанова заявила об отсутствии специализированных мест для испытания бронежилетов и шлемов для военных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане нет аккредитованной лаборатории для проведения огнестрельных испытаний и органов по сертификации соответствия производимых изделий требованиям госстандартов. Из-за отсутствия лабораторий национальный стандарт, устанавливающий требования по изготовлению средств индивидуальной защиты для военнослужащих, не используется. Госорганам при госзакупках приходится использовать аналогичный российский стандарт», - сказала Жанна Асанова в своем депутатском запросе на заседании Сената.

Вопросы оснащения силовиков средствами защиты – вопрос сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Сенатор предложила ряд шагов для улучшения ситуации.

«Нужно рассмотреть вопрос создания аккредитованной лаборатории и органов сертификации по подтверждению соответствия государственным стандартам производимых средств индивидуальной защиты, в том числе бронежилетов, противопульных шлемов и комплектов защитных щитков. Также нужно проанализировать возможность проведения закупочных процедур средств индивидуальной защиты среди отечественных производителей Казахстана», - заключила сенатор.