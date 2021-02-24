Создать комиссию по продовольственной безопасности предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты фракции от Народной партии Казахстана предлагают определить конкретный ответственный госорган или создать комиссию по продовольственной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безудержный рост цен становится не менее важным фактором ухудшения благосостояния казахстанцев, чем потеря доходов из-за пандемии.

В январе нынешнего года цены на продовольствие стали выше на 11,4%, в сравнении с январем прошлого года. При этом по отдельным важным для большинства потребителей товарам рост произошел значительно сильнее», - сказал депутат Мажилиса Айкын Конуров в своем запросе, адресованном Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

По его словам, крупы подрожали на 27%, яйцо - на 26%, подсолнечное масло - почти на 39%, сахар - на 36%.

«По последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей превысила 54%. Это исторический рекорд со знаком «минус» для нашей страны и один из худших показателей в мире. Но в то же время никто не несет ответственности и не предлагает системных решений.

Стабильное функционирование продовольственного рынка и недопущение необоснованного роста цен на продукты так или иначе курирует беспрецедентное число ведомств.

Но слаженных результатов от их общей деятельности нет. Казахстан является одной из немногих стран региона, где нет программных документов в сфере продовольственной безопасности. Не выставлены ключевые индикаторы, в том числе по допустимой величине доли расходов на продовольствие в расходах домохозяйств», - заявил А. Конуров.

Он также отметил, что государственные механизмы не в силах справится с отдельными отраслевыми сбоями, как это произошло со всплеском цен на куриные яйца и подсолнечное масло. Не содержат они и системных мер, чтобы идти в сторону смягчения продовольственной инфляции.

«НПК неоднократно предлагала различные меры, включая оказание наименее обеспеченным категориям граждан продовольственной помощью, повышение прозрачности ценообразования, развитие подсобных хозяйств, определение конкретных ответственных за ценовую ситуацию на продовольственном рынке. Все инициативы правительством отвергаются, но взамен не предпринимается никаких конкретных результативных мер. Вся ставка была сделана на создание так называемых товаропроводящих систем, но это лишь частичная мера, результаты которой совершенно неочевидны», - сказал мажилисмен.

Народная партия считает необходимым:

Во-первых, выработку стратегии продовольственной безопасности с приоритетом экономической доступности продовольствия.

Во-вторых, определение конкретного ответственного госоргана либо создание комиссии по продовольственной безопасности.

В-третьих, провести объективную оценку деятельности стабилизационных фондов, как механизма стабилизации продовольственного рынка.

«Также просим предоставить сведения о выделенных и запланированных к выделению из бюджета средств на создание оптово-распределительных центров и других объектов в рамках национальной товаропроводящей системы», - обратился Айкын Конуров.







