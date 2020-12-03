Создать институт по подготовке кадров в области благотворительности предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ. Изучить опыт развитых стран и создать свои институты в области волонтерства предложил Председатель попечительского совета общественного фонда «Altyn Qyran Foundation» Исламбек Салжанов в ходе выступления на онлайн площадке СЦК при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужно изучать опыт развитых международных стран, где очень сильно развита благотворительность, и перенимать их опыт. Мы должны посодействовать изменению мышления наших граждан, что благотворительностью и волонтерством могут заниматься не только состоятельные люди Республики Казахстан, а каждый простой гражданин страны», - сказал в ходе своего выступления И.Салжанов.

По мнению представителя фонда, благотворительность и волонтерство должно войти в повседневную жизнь с самого детства и стать частью национальной культуры. Для этого стране нужно создать свои институты, которые будут прививать людям «культуру» благотворительности и волонтерства, готовить профессиональные кадры в этой сфере, а также оказывать помощь для ведения прозрачной благотворительной и волонтерской деятельности.

«Благодаря повышению информированности населения и вовлеченность каждого из нас, а также системно развивая благотворительность и волонтерство в Казахстане, можно добиться хороших результатов, тем самым улучшить социально-экономическое положение наших граждан», - отметил он.

А. Салжанов считает, что изучение опыта благотворительности в Европейских странах или в Америке, может обеспечить залог комфортного развития общества.

«Понятно, что у них благотворительность существует сотни лет, но у нас тоже в истории казахский народ всегда были «жомартты халық». Казахи всегда поддерживали друг друга. В истории казахов никогда не было детских домов и домов престарелых», - добавил председатель фонда.

В качестве примера И.Салжанов привел отчет Giving USA, в котором американцы в 2018 году пожертвовали на благотворительность более 400 млрд долларов.

«Самое интересное, что 71% от этой суммы пожертвовали рядовые американцы, 16 % были собраны общественными фондами и только 5% пожертвовали корпорации. Это говорит о том, что в благотворительность вовлечена практически вся страна. Поэтому очень важно, чтобы в нашей стране люди поменяли свой менталитет. Каждый казахстанец, имея такую возможность, должен развивать благотворительность и волонтерство в нашей стране», - резюмировал И.Салжанов.

Он считает, что этого удалось добиться системным подходом, которая стала частью повседневной жизни жителей со школы до университетов и во взрослой жизни. Как в Америке Giving USA Foundation, он предлагает создать в Казахстане свои институты, которые будут продвигать исследование общественного понимания благотворительности.

Напомним, в сентябре Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-встречи с представителями благотворительных, волонтерских организаций и бизнеса поднял вопросы о волонтерской деятельности и прозрачности поступлений в благотворительные фонды. Президент поручил проработать все предложения по вопросам развития благотворительности при Правительстве.