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Создать государственный алиментный фонд предлагают в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
20 Апреля 2023, 14:15
Создать государственный алиментный фонд предлагают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно последним данным на сегодняшний день в производстве находится 273 136 дел по неплательщикам алиментов. Об этом сообщил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая сумма по задолженности злостных неплательщиков по алиментам на детей составляет 12,8 миллиарда тенге. Злостными неплательщиками считаются те, кто более трех месяцев не выплачивает алименты и, если сюда прибавить тех, у кого есть задолженность по выплатам алиментов один или два месяца, тогда сумма общей задолженности по алиментам вырастит в несколько раз», - сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

В связи с этим депутаты настаивают на создании государственного алиментного фонда по опыту зарубежных стран.

«Это была бы государственная помощь, созданная для ребенка. В Казахстане тоже есть опыт создания подобного фонда, в 2018 году был принят закон «О Фонде компенсации потерпевшим», - добавил Магеррам Магеррамов.


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