4 Мая 2022 16:10

Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Народная партия Казахстана» в Мажилисе призывают остановить процесс нескончаемого финансирования частных банков и квазигосударственных посредников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высвобожденные от этого средства предлагается направить на создание государственных банков нового поколения. Серьезные реформы, которые идут в отечественной экономике, пока никак не затронули банковскую сферу. Но именно сейчас сложилась необходимость принять решительные действия, способные качественно улучшить работу банковской системы, давно оторвавшейся от нужд населения и реального сектора экономики. После вступления Казахстана в ВТО и снятия ограничительных барьеров на наш рынок в массовом порядке так и не пришли финансовые институты развитых стран со своими технологиями и более доступными ресурсами. Ключевые позиции занял лишь российский банковский капитал», - сказал мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, за последние пять лет доля российских дочерних банков в объеме активов казахстанских банков второго уровня выросла с 9% до 15%.

При этом их совокупная доля в ссудном портфеле превысила 17%. Существенной является доля российских банков и в объеме депозитов, что на начало года составила почти 14%. Объем вкладов достиг 3,5 трлн тенге.

«Все больше клиентов доверяли сбережения именно дочерним банкам крупных российских банков. Сейчас, как известно, ситуация кардинальным образом меняется из-за санкций, под которые попали материнские банки – «Сбербанк», банк ВТБ, «Альфа-банк». Из-за ограничений по валютным операциям и переводам, в целом, из-за опасения еще более жестких санкций идет сокращение операций как по кредитам, так и по депозитам. Высвобождается очень большая ниша, заполнить которую пока нечем. Здесь становится очевидным, какая стратегическая ошибка была допущена, из-за того, что в свое время в Казахстане не был создан многофункциональный полноценный государственный банк. Именно он был бы сейчас способен привлечь депозиты, обеспечив гражданам надежный стабильный доход, а также не допустить снижения кредитных потоков», - подчеркнул Айкын Конуров.

По его словам, фракция «Народная партия Казахстана» заостряет внимание на том, что экономика вступает в совершенно новую эпоху.

«Нам нужна принципиально новая банковская система, ориентированная не на спекулятивный доход и подчинение экономики своим интересам, а на содействие развитию производственного потенциала. Это невозможно без прямого участия государства через создание государственных банков. Как минимум, это касается двух базовых отраслей - сельского хозяйства и промышленности. Стране для развития крайне необходимы государственные «Агробанк» и «Промстройбанк», - добавил Айкын Конуров.