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Создать фонд восстановления экономики от коронакризиса в €500 млрд предложили Германия и Франция

Автор:  
Тимур Дюсекеев
18 Мая 2020, 23:38
Создать фонд восстановления экономики от коронакризиса в €500 млрд предложили Германия и Франция

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Германия и Франция предложили создать фонд в размере 500 млрд евро для поддержки восстановления экономик стран Европейского союза, наиболее пострадавших от коронавирусного кризиса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник представили совместное заявление, в котором отражены основные принципы будущего фонда.

Этот фонд в размере 500 млрд евро «обеспечит бюджетные расходы наиболее пострадавших секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и в соответствии с европейскими приоритетами».

Согласно документу, создание фонда «будет способствовать повышению устойчивости, конвергенции и конкурентоспособности европейских экономик, а также увеличению инвестиций».

«Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на решении проблем, связанных с пандемией и ее последствиями», - уточняется в совместном заявлении.

Лидеры Германии и Франции предлагают разрешить Европейской комиссии занять 500 млрд евро на финансовых рынках, чтобы регулятор распределил их между государствами ЕС.

Новый механизм будет иметь четко определенные объемы и сроки погашения долга. Для того чтобы этот план получил практические очертания, все страны блока должны его поддержать.


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