Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблему подготовки молодежи подросткового и раннего юношеского возраста к самостоятельной жизни подняла депутат Мажилиса Динара Наумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в республике отсутствуют государственные программы и проекты, направленные на проведение систематической профориентационной работы в школах страны. Более 40% молодых специалистов, получивших высшее образование, не работают по профессии. Это отрицательно сказывается на экономике страны, государство тратит огромные средства на обучение одного студента, деньги осваиваются, но в итоге выпускник не работает по специальности и уходит в другую сферу, а дефицит того или иного специалиста в стране остается. Для самого выпускника это может быть и хорошо, возможно, он нашел себя в другой сфере. Но это негативно может сказаться на бюджете страны», - сказала Динара Наумова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, недостаточное внимание, уделяемое вопросам профессиональной ориентации школьников, привело к трудовому парадоксу, где при высоком уровне безработицы существует значительный, все возрастающий спрос на специалистов определенных профессий.

По данным официальной статистики, в 2022 году среди молодежи уровень безработицы составил 3,8%, как и в 2021 году.

«Согласно опросу казахстанских предпринимателей, проведенный НПП «Атамекен» (в опросе участвовали более 51 тысячи предприятий и индивидуальных предпринимателей) в Казахстане среди отраслей, остро нуждающихся в кадрах – торговля, обрабатывающая промышленность, строительство, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйства. Из заявленной потребности в более 134 тысяч кадров, почти половине специалистов для работы достаточно профессионально-технического образования, еще более четверти работников могут утроиться на работу без образования и только для каждой пятой вакансии необходимо обязательное наличие высшего образования», - привела данные Динара Наумова.

Мажилисмен добавила, что глобализация, возросший уровень конкуренции на рынке труда, исчезновение старых и появление новых профессий – это та реальность, для ориентации в которой необходимы соответствующие знания и навыки. Осознанный выбор молодыми людьми своей будущей профессии является одним из важных решений, во многом определяющих их дальнейшую жизненную стратегию. Необходимо показать красоту профессии, настраивая школьников на то, что от них самих будет зависеть, что нужно предпринимать всё необходимое для усиления своей конкурентоспособности.

«Как показывает опыт многих стран, предоставление качественных услуг по профессиональной ориентации на всех уровнях образовательной системы относится к числу неотъемлемых функций государства. К сожалению, отсутствие единого положения, регулирующего деятельность профориентации в стране, привело к появлению ряда негативных факторов. На сегодняшний день только заинтересованные ведомства, структурные подразделения, компании проводят работу в данном направлении, исходя из своего видения. Нет единой согласованной стратегии», - подчеркнула Динара Наумова.

Таким образом, как отметила депутат, учитывая текущее состояние и потребности в сферах образования, занятости и экономики страны, как наиболее эффективный и приемлемый для осуществления рекомендуется реформирование системы профориентационной работы:

1. Проведение работы по введению законодательного обеспечения, регулирующего работу в сфере профориентации школьников;

2. Создание единого национального профориентационного центра;

3. Рассмотреть возможность привлечения всех представителей рынка труда к профориентационным мероприятиям.

4. Полное обеспечение экономического анализа и прогнозирования, также ведение системного контроля.