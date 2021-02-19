Создать единый кабинет налогоплательщика поручено Минфину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Повышение доходной части бюджета и снижение уровня «теневой» экономики остается главным приоритетом в работе Министерства финансов. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого важно продолжать работу по цифровизации и совершенствованию информационных систем Министерства и его комитетов, их интеграции с другими системами. В частности, проведение полной «оцифровки» процедур налогового контроля и обеспечение дистанционного мониторинга исполнения налоговых обязательств позволят совершенствовать налоговое администрирование», - сказал Алихан Смаилов на коллегии Минфина.

Он перечислил наиболее важные направления работы ведомства в данном направлении. Это внедрение национальной системы прослеживаемости, электронные счета фактуры, электронные накладные на товары, система маркировки товаров, электронное бюджетное планирование, ИС анализа эффективности бюджетных расходов на меры господдержки, внедрение технологий искусственного интеллекта, Биг-дата и Блокчейн.

«Здесь надо учесть замечания и предложения бизнеса в части недублирования сведений, простоты и легкости представления сведений в налоговую и таможенную системы. Нужно сделать единый кабинет налогоплательщика, объединив кабинеты налоговой и таможенной систем», - заключил А. Смаилов.