21 Июля 2022 16:42

Создать единый центральноазиатский телеканал предлагает Кыргызстан

ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ – На берегу Иссык-Куля в городе Чолпон-Ата состоялась IV Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В саммите приняли участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров в своем выступлении предложил создать общий центральноазиатский телеканал и подготовить серию телепроектов, информирующих о потенциале региона, дружбе и единстве народов, проживающих на этой территории, цикл образовательных телерадиопередач по истории и самобытности наших народов.

«Центральная Азия – это молодой, с точки зрения демографии, регион. Молодые люди, проживающие в наших странах, станут локомотивом будущего процветания нашего региона. Нам необходимо проведение мероприятий по поддержке молодых талантов во всех областях: экономике, культуре, инновациях. Мы считаем важным инвестировать в нашу молодежь, в их образование, подготовку высококлассных специалистов, в том числе и в новых «цифровых» направлениях, в области креативной индустрии», - отметил Садыр Жапаров.

Как сообщалось ранее, итогом встречи стало подписание ряда важных документов.

Очередная V Консультативная встреча пройдет в столице Таджикистана Душанбе летом 2023 года.

Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019), третья – в Туркменистане (2021).

Фото: cbs4indy.com