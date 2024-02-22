Создать единую базу маломобильных казахстанцев предлагает депутат

Депутат Сената Ляззат Калтаева озвучила проблемы обеспечения безопасности людей с инвалидностью в условиях чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат обозначила три ключевых блока проблем.

— Во время кризисных случаев и ЧП, к примеру пандемия COVID-19, Қаңтар, землетрясение в Алматы, эта социальная группа казахстанцев оставалась в полном информационном вакууме, а следовательно под риском угрозы здоровья и жизни. Последнее обучение лиц с инвалидностью службы ЧС проводили в организациях более 10 лет назад, — сказала Ляззат Калтаева в своем депзапросе на заседании Сената.

Во-вторых, по ее словам, есть проблемы со спасением и эвакуацией людей с инвалидностью.

— Исследования показали, что в акиматах нет карт нахождения наиболее маломобильных граждан, а спасатели не научены навыкам коммуникации с людьми с инвалидностью в целях их эффективной эвакуации. И третье — места укрытия и временного размещения населения зачастую элементарно не доступны для маломобильных граждан. И это, не говоря о вопросах преступности и насилия, которые становятся особенно острыми во время кризиса. В таких условиях люди с инвалидностью, особенно женщины и дети становятся наиболее уязвимыми, — отметила депутат.

Сенатор предложила рассмотреть и представить свое видение по следующим вопросам: