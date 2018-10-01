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Создать Digital-посольство в силиконовой долине предложил Багдат Мусин

12 Октября 2018 13:41 191
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Создать Digital-посольство в силиконовой долине предложил Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для поддержки казахстанских разработчиков, работающих за рубежом CEO в BelnTech, CTO в BI Group Багдат Мусин предлагает создать Digital-представительство в силиконовой долине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я знаю очень много казахстанских стартаперов, которые пытаются двигаться в силиконовой долине. При этом, у кого-то получается, у кого-то не получается. Но мы почему-то всегда, когда думаем о поддержке предпринимателей подразумеваем поддержку стартаперов в Казахстане, не думая о тех, которые пытаются делать что-то на зарубежном рынке», - сказал Б. Мусин на Qazaqstan Technology Forum, который проходит сегодня в Астане.

В этой связи, Б. Мусин предлагает создать Digital-посольство в силиконовой долине, которые будут поддерживать казахстанских инноваторов, работающих за рубежом.

«Нужно создать Digital-посольства в силиконовой долине и в различных экосистемах, которые реально будут оказывать помощь тем ребятам, которые пытаются продвигать свои проекты за рубежом. Им нужно объяснять, что в принципе можно иметь зарегистрированную компанию в МФЦА, там тоже действует английское право», - считает он.

По его словам, эти меры могут с подвигнуть молодых ребят на создание еще большего количества проектов, что непосредственно повлияет на темпы развития в этой сфере.

«Да, сейчас идет какое-то движение, экосистема создается, но нет от государства института, который бы, например, венчурным фондам помог бы и выступил бы со инвестором», - добавил Б. Мусин.

 

 

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT, Экономика,
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Автор:

Камила Амирова

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