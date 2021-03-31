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Создать Банк развития стран Тюркского совета предложил Шавкат Мирзиёев

Автор:  
Акбота Кузекбай
31 Марта 2021, 19:13
Создать Банк развития стран Тюркского совета предложил Шавкат Мирзиёев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Настало время для создания Банка развития стран Тюркского совета. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В новую эпоху развития мы должны быть готовы к любым вызовам, совместно используя свой потенциал. Кроме того, главной целью в течение всего времени было укрепление наших экономических отношений. Однако оно должно основываться на конкретных документах», - сказал Шавкат Мирзиёев в ходе саммита.

Президент Узбекистана предложил создать Банк развития Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Пришло время Тюркскому совету создать свой инвестиционный фонд и создать Банк развития. Мы готовы начать конкретные работы в этом направлении», - отметил Ш. Мирзиёев.

«Кроме того, возрастает важность развития транспортно-транзитного потенциала. Для этого есть все возможности и потенциал нашего региона. То есть через Центральную Азию мы должны выйти на мировые рынки. А через Азербайджан и Турцию мы могли бы выйти в европейские страны. Это в свою очередь требует инфраструктурных проектов», - сказал Президент Узбекистана.


Центральная Азия   Экономика   Узбекистан   ССТГ   Тюркский мир  
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