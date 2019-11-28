Создать ассоциацию казахоязычных СМИ за рубежом предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создать ассоциацию казахоязычных СМИ, действующих за рубежом, предлагают в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили на Международном круглом столе ««Соотечественники - ориентация в будущее», проходящем в Нур-Султане, в настоящее время в Монголии работают несколько казахоязычных СМИ таких как портал «Қазақньюс», журнал «Шұғыла», газета «Жаңа дәуір газеті» и региональное радио «Баян-өлгей». А в Иране действует информационное агентство «Парстудей», в Турции – журнал «Қазақ елі», кроме того, в России издаются газеты «Омбы қазақтары» и «Ақ арна». Вместе с тем, в Узбекистане выходит республиканская газета под названием «Нұрлы жол», также выпускаются региональная газета «Кенимех таңы» и программы «Алтын аймақ».

В сегодняшней специальной панельной сессии Международного круглого стола приняли участие 17 представителей 12 казахоязычных СМИ из шести стран. Как отмечают участники, инициатива о создании единой ассоциации была поднята еще в прошлом году.

«Фонд «Отандастар» и Министерство информации и общественного развития поддерживают данную инициативу. В этой связи, мы хотим создать ассоциацию казахоязычных СМИ за рубежом. Данный проект нужен и имеет важное значение. Если посмотреть на мировой опыт, на сегодня существуют такие же ассоциации в России, Азербайджане, Армении. Кроме того подобные ассоциации есть и в тюркоязычных государствах. Поэтому, нам нужно создать ассоциацию казахоязычных СМИ и устанавливать между собой связи. Таким образом, мы можем поддерживать друг друга и сотрудничать», - сказал генеральный директор Международного информационного агентства «Казинформ» Аскар Умаров на панельной сессии круглого стола.

В свою очередь, вице-президент Фонда «Отандастар» Магауия Сарбасов поблагодарил агентство «Казинформ» за предложенную инициативу.

«Нам нужно обсудить данный вопрос. Мы хотим услышать все ваши предложения. Наши соотечественники, проживающие за рубежом, говорят, что они с большим удовольствием смотрят и слушают казахоязычные программы. Это очень хорошая инициатива», - поддержал М. Сарбасов.

Напомним, в столице проходит Международный круглый стол «Соотечественники - ориентация в будущее». В ходе мероприятия участники обсуждают итоги работы НАО «Фонд Отандастар», а планы на на 2020 год. Кроме того, на круглом столе руководители ассоциаций казахов выступят и расскажут о работе своих организаций за рубежом.