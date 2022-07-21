Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Создать 28 тыс. рабочих мест планируют до конца года в Нур-Султане
21 Июля 2022 13:08

Создать 28 тыс. рабочих мест планируют до конца года в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца года в Нур-Султане планируется создать 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля текущего года Центром занятости охвачены более 5,5 тыс. человек. На постоянные рабочие места трудоустроены 2800 человек, на общественные работы направлено 2 тыс. человек, на молодежную практику – 270 человек, на социальные рабочие места – 128 человек, трудоустройство по проектам «Первое рабочее место» - 39, «Контракт поколения» - 1 человек, по проекту «Серебряный возраст» - 10 человек. Краткосрочными курсами по запросу работодателя охвачено 129 человек. На портале SkillsEnbek онлайн-обучение прошли 232 человека», - сказал заместитель руководителя столичного управления занятости и социальной защиты Ерлан Джусупов на онлайн-брифинге.

5 человек получили гранты на реализацию своих новых бизнес-идей. Также организованы 7 социальных рабочих мест для лиц с инвалидностью.

«До конца года планируется создание 28 тыс. рабочих мест, в том числе 17 тыс. постоянных, 11 тыс. временных. По состоянию на 1 июля, создано около 12,5 тыс. рабочих мест. На портале Enbek.kz зарегистрировано более 7 тыс. вакансий от 1 тыс. работодателей», - добавил Ерлан Джусупов.


Новости по теме
Более 6 тыс. молодежи категории NEET проживают в Нур-Султане
450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане
Ярмарки вакансий для молодежи будут проводиться на регулярной основе - Тамара Дуйсенова
Автор:
Корреспондент

facebook.com

instagram.com
Читайте также
Инфосистемы «Е-Заң көмегі» с «ЕРАП» объединят в рамках пилотного проекта
Мужчина пытался совершить самоподжог перед зданием Верховного суда в Нур-Султане
Более 6 тыс. молодежи категории NEET проживают в Нур-Султане
450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане
Уровень безработицы снизился в Нур-Султане
Ограничения введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону
Трое детей погибли при падении из окон с начала года в Нур-Султане
Обнаженных самокатчиков ищет полиция Алматы
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Что станет со столичным Центральным стадионом имени Кажымукана Мунайтпасова

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив