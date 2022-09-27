Создать 175 тысяч новых рабочих мест планируют в Казахстане в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров поделился ожидаемым эффектом от реализации национального проекта по поддержке предпринимательства на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, мероприятия Нацпроекта по развитию предпринимательства реализуются согласно утвержденному плану-графику и находятся на постоянном контроле Министерства», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

По его словам, в 2022 году ожидается достижение следующих социально-экономических эффектов:

- доведение доли МСП в ВВП страны до 33,8%;

- создание 175 тыс. новых рабочих мест;

- доведение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках «Бастау бизнес» до 40%;

- охват 700 тыс. человек активными мерами содействия занятости;

- доведение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума до 7,1%.



