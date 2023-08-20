Созданы все условия, чтобы спортсмены показали успешные результаты на Олимпиаде в Париже - вице-министр культуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Казахстане в третье воскресенье августа отмечается профессиональный праздник специалистов физической культуры – День спорта. Этому направлению в нашей стране придается особое значение, наши спортсмены активно участвуют в различных международных соревнованиях и олимпиадах. По этому случаю вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек ответил на ряд актуальных вопросов МИА «Казинформ».



− Сарсен Абаевич , к акую альтернативу вы предлагаете после скандала вокруг проекта Artsport? Был ли спорт одинаково доступен для сельских и городских детей?

− Основное название проекта – «Государственный спортивно-творческий заказ». ArtSport — лишь одна из площадок, работающих в рамках этого проекта. Государственный спортивно-творческий заказ продолжает работать. Сегодня более 380 тысяч детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет бесплатно занимаются в 10 325 спортивных секциях и творческих кружках.

Эта программа дает большой импульс не только детям, но и малому бизнесу. Например, по государственному спортивно-творческому заказу работают 2854 организации (исполнители услуг). Из них 1828 открыли спортивные секции, а остальные 1026 - творческие кружки.

Однако этот проект не реализуется должным образом в районе и сельской местности. Для решения этой проблемы министерство планирует дополнить действующие нормативные правовые акты новой главой «О минимальных требованиях к информационным объектам, участвующим в программе подушевого финансирования».

Одним из вопросов было требование к платформам вести статистику населения сельских населенных пунктов. Такое положение предусматривает введение условий дифференциации финансирования на городские и сельские регионы. При внесении изменений учитывается алгоритм работы всех существующих платформ.

− Однажды ш орт-трек ист Абзал Ажгалиев написал, что в стране не хватает спортивной инфраструктуры, и он вынужден выезжать на тренировки за границу. Есть ли прогресс в этом вопросе? В каких регионах строятся новые спортивные объекты?

− Да, в последние годы количество спортивных объектов в стране увеличивается. Согласно Указу Президента РК № 772 от 12 октября 2018 года, в 2019-2021 годах было построено и введено в эксплуатацию 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в 2022 году в рамках Государственной программы мероприятий – 10. Кроме того, до 2025 года работы по строительству, модернизации и оснащению будут проведены на 139 объектах по всей стране.

В конце года будет сдан в эксплуатацию один из спортивных объектов, который строился долго – здание республиканской базы олимпийской подготовки по более чем 20 видам спорта, расположенное в поселке Алмалыбак Карасайского района Алматинской области. Также в Астане в 2025 году планируется завершить и ввести в эксплуатацию Национальный университет спорта Республики Казахстан, который возводится на базе многофункционального спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки».

Кроме того, в соответствии с поручениями Главы государства и Правительства планируется строительство лыжно-биатлонного комплекса в городе Текели Жетысуской области, многофункционального ледового дворца в Павлодаре, гребного канала со спортивными комплексами в Туркестане, ледового модуля с трибунами на 500 зрителей в Семее.

В связи с этим, во взаимодействии с акиматами областей, городов Астана, Алматы и Шымкент проводится инвентаризация спортивных сооружений, действующих в соответствии с законодательством. В результате проделанной работы принимаются меры по оснащению парковых зон, улиц, набережных и дворовых территорий уличными тренажерами и спортивными площадками в регионах, а остро нуждающихся в спортивных сооружениях сельских населенных пунктах - модульными спортивными комплексами.

− На Олимпиаде-2020 в Токио Казахстан показал самый низкий результат в своей истории — 83-е место. Позже министерство пообещало организовать специальное совещание и проанализировать, какие ошибки были допущены. Какой урок мы извлекли из этой Олимпиады?

− Хочу отметить, что постановлением Правительства от 28 марта 2023 года утверждена Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы. В соответствии с ней планируется поэтапно решать проблемы этой сферы.

Также ведется модернизация Национального центра спортивной медицины и реабилитации с целью качественного медицинского и научного обеспечения спортсменов Национальной сборной РК. В центре обслуживаются более 10 тысяч спортсменов национальных и государственных команд. Ежегодно проводится более 8 тысяч углубленных медицинских осмотров. Около 150 республиканских, 100 международных соревнований, 90 учебно-тренировочных сборов обеспечиваются спортивными врачами и массажистами. Кроме того, более пяти тысяч спортсменов получили лечебно-профилактические и реабилитационные услуги.

− Как проходит подготовка к Олимпиаде в Париже в следующем году? Некоторые эксперты предсказывали, что мы вернемся из Парижа без «золота» . Кто из спортсменов может принести медали в нашу копилку?

− Созданы все условия для того, чтобы спортсмены и тренеры сборной Республики Казахстан показали успешные результаты на Олимпийских играх. В целях подготовки сборной команды к Олимпийским играм министерством принят приказ о создании экстренного штаба по организации работы сборной команды Республики Казахстан, также утверждена программа подготовки членов сборной команды РК по летним видам спорта и обеспечения их участия в Олимпийских играх и сформирован состав наиболее вероятных претендентов на участие в Олимпийских играх.

Кроме того, спортсмены Национальной сборной РК обеспечиваются полным медицинским сопровождением, спортивным инвентарем, медикаментами и спортивным питанием. Перед Олимпиадой сборные команды участвуют во всех учебно-тренировочных сборах, лицензионных чемпионатах мира, чемпионатах Азии, более чем в 80 рейтинговых турнирах мирового уровня. Период лицензии заканчивается за месяц до Олимпиады. По итогам этих соревнований наши спортсмены планируют получить около 100 лицензий. Одним из этапов подготовки к Олимпийским играм станет участие спортсменов сборной страны в Азиатских играх 2023 года.

− Бокс был тем видом спорта, в котором казахи не оставались без медал ей . Почему результаты в боксе снизились в последние годы ?

− Действительно, с момента обретения Казахстаном независимости, всегда завоевывали золотые медали по боксу на летних Олимпийских играх. К сожалению, на последних Олимпийских играх в Токио наши боксеры завоевали лишь бронзовую медаль. Однако на прошедшем в 2023 году в Ташкенте чемпионате мира наши боксеры порадовали казахстанцев 4 золотыми и 1 серебряной медалями. Мы возлагаем большие надежды на наших боксеров на летних Азиатских играх, которые пройдут в Китайской Народной Республике с 28 сентября по 8 октября этого года, а также на летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

− Что вы можете сказать о скандал е с известным боксером Бейб у том Шуменовым?

− Этим вопросом занимаются правоохранительные органы. Министерство внутренних дел уже высказало свое мнение. Дополнительную информацию мы можем предоставить только после официального заключения. Дело рассматривается в судебном порядке. В связи с этим было выпущено несколько пресс-релизов.

Это правовое поле, где каждый человек отвечает за свои слова и действия, независимо от его профессии, деятельности, более того, это событие, произошедшее в его личной жизни. Поэтому Б. Шуменов ответит за свои действия в правовом поле.

− Легионеры - самая критикуем ая тема . Насколько оправдано привозить готового спортсмена из-за границы? Разве за тридцать лет не смогли воспита ть поколение о течественных спортсменов?

− Очень актуальный вопрос. Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Министерство разработало и утвердило 7-летнюю концепцию развития спорта. Ее основная цель – поддержка выпускников отечественных спортивных школ. Например, в сборной, принимавшей участие в чемпионате мира по хоккею, не было ни одного легионера. Честь страны защищали наши ребята. Они выиграли трижды, впервые в истории обыграв Норвегию. Потому что они родились и выросли в этой стране, они могут отдать свои жизни за честь этой страны. Вот почему мы уделяем приоритетное внимание поддержке наших спортсменов, независимо от вида спорта.

Также хочу сказать, что приглашение легионеров в компетенции федераций, то есть они могут принимать решение только сами. Если легионеры имеют хорошее влияние на наших спортсменов, мы можем работать и с ними. Однако в первую очередь мы должны поддержать воспитанников наших спортивных школ.

− Как и многие страны, Казахстан также столкнулся с допинговым скандалом. Нора Джеруто была отстранена из-за допинга. Сможет ли Нора в будущем участвовать в соревнованиях? Д олжны ли возвращать призовые деньги те, чей приз был аннулирован ?

− Нора Джеруто получила гражданство Республики Казахстан в 2018 году. Она представила в комиссию AIU медицинские документы и заключения, полностью объясняющие изменения в ее биологическом паспорте из-за перенесенных болезней. Расследование AIU еще не завершено, не принято окончательное решение по поводу использования допинга в отношении Норы Джеруто.

Касательно последнего вопроса скажу, что с 2019 года вступило в силу правило о возврате наград, квартир и спортивных званий, выданных государством, спортсменам за нарушение антидопинговых правил. Поэтому по закону пособия, полученные до 2019 года, не возвращаются.

− В следующем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников. Какой город страны был выбран для столь престижной игры? Как проходит подготовка?

− Планируется, что V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в следующем году. Подготовка к турниру также ведется интенсивно. В первую очередь был утвержден оргкомитет и разработана концепция Игр кочевников. Как известно, в программу соревнований входит 20 видов спорта. Ожидается, что в нем примут участие около 3 тысяч спортсменов, тренеров и специальных представителей из более чем ста стран мира.

Акционерное общество «Казспортинвест» при Министерстве культуры и спорта определено специальной дирекцией по проведению Игр кочевников на высоком уровне. Разработан и направлен в Министерство иностранных дел проект регламента Игр кочевников для передачи в Организацию тюркских государств.

При этом в рамках Игр кочевников будет организована этнодеревня для пропаганды и прославления культурного традиционного наследия казахского народа. По этому случаю акимат города Астаны обозначил участок земли в районе, прилегающем к ипподрому «Казанат», и начал организацию этносельской работы.

С 2014 года Игры кочевников традиционно проходят в сентябре. Поскольку большинство видов спорта, включенных в программу игр, относятся к конному спорту, важным фактором считаются благоприятные погодные условия. Если мы запланируем церемонию открытия V Всемирных игр кочевников на 8 сентября 2024 года, то церемонию закрытия игр организуем 14 сентября.

- Спасибо за беседу!