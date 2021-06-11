Созданы общественные советы в национальных компаниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня при методическом содействии МИОР РК завершилось создание общественных советов в национальных компаниях «KazakhInvest», «Қазақстан Ғарыш сапары» и «KazakhExport» , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Вместе с тем, идет процедура создания общественных советов Национального управляющего холдинга «Байтерек», национальных компаний «QazExpoCongress», «Казгеология», «ҚазАвтоЖол», «Казахстан Инжиниринг», «Продовольственная контрактная корпорация», «KazakhTourism», «Национальные информационные технологии».

Напомним, благодаря принятым в этом году поправкам в Закон «Об общественных советах», создаются 13 общественных советов в субъектах квазигоссектора. Стоит отметить, что для их создания никакие средства государственного бюджета не расходуются.

В состав Общественного совета национальной компании «Қазақстан Ғарыш сапары» избраны 11 членов, из которых 7 представляют гражданское общество, среди них Мейрбек Молдабеков – профессор, академик НАН РК, академик Международной академии астронавтики и космонавтики, Симбай Дюсенов – академик Международной академии связи, Абзал Жамалов – профессор, учредитель ОЮЛ «Ассоциация компаний в области ДЗЗ» и другие.

В состав Общественного совета национальной компании «KazakhInvest» вошли 9 представителей гражданского общества, среди них Алиби Утеулов – представитель ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», Батырбек Аубакиров – председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана, Анар Макашева – вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса, Лаура Шашпан – исполнительный директор РОО «Национальная Академия корпоративного управления» и другие.

Справочно:

Глава государства К.К. Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» дал поручение рассмотреть возможность создания общественных советов в квазигосударственном секторе.

В целях исполнения поручения Президента РК в начале 2021 года были приняты поправки в Закон «Об общественных советах», которые расширяют права и обязанности членов Общественного совета, предусматривают привлечение их к работе квазигосударственного сектора.