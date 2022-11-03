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Созданы новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов в ЕАЭС

3 Ноября 2022, 05:55
Созданы новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов в ЕАЭС
3 Ноября 2022, 05:55

Созданы новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как сейчас это возможно только с применением товаросопроводительных документов.

«Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Сделано это по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

Решение является весьма актуальным, поскольку предоставляет для бизнеса, в том числе авиакомпаний, железнодорожных и морских перевозчиков, новые современные возможности при декларировании ввозимых припасов. Это касается и бортового питания, товаров, реализуемых на бортах воздушных и морских судов, а также в поездах.

При этом изменения не исключают в дальнейшем возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием транспортных, коммерческих и (или) иных документов, то есть документов на бумажных носителях, как раньше.

Как пояснили в ЕЭК, порядок заполнения декларации на товары утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257.

До настоящего времени разделом X Порядка были установлены особенности таможенного декларирования только в отношении припасов, вывозимых с таможенной территории Союза.

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС припасы – это товары:

- необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных судов, воздушных судов и поездов в местах их стоянки и пути следования, за исключением запасных частей и оборудования;

- предназначенные для потребления и (или) использования пассажирами и членами экипажей водных, воздушных судов или пассажирами поездов и работниками поездных бригад, а также для раздачи или реализации таким лицам.


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