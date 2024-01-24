Создано вещество, позволяющее определять агрессивность рака мозга

Японские и немецкие биохимики создали люминесцентное соединение редкоземельного металла европия, которое можно использовать для «подсветки» опухолей в мозге человека и определения того, насколько агрессивными являются подобные новообразования. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

- В прошлом раковые клетки уже визуализировали при помощи светящихся комплексов редкоземельных металлов. Мы предположили и доказали, что физические свойства порождаемых ими световых сигналов сильно зависят от того, какие процессы происходят внутри раковых клеток, - пояснил профессор Университета Хоккайдо Ясутика Хасегава, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ионы многих редкоземельных металлов, в том числе иттербия, европия и гадолиния, обладают способностью поглощать фотоны рентгеновского и ультрафиолетового излучения и преобразовывать их в более мягкие вариации электромагнитных волн, в том числе в видимый свет. Это свойство веществ активно используется в медицине и биологии.

Ученые воспользовались этой особенностью европия для создания водорастворимого органического соединения, способного проникать в клетки глиомы, одной из распространенных форм рака мозга, и подсвечивать их. Как изначально предполагалось, созданное ими вещество можно применять для выявления опухолей в нервной ткани на первых стадиях их развития.

В ходе последующих экспериментов на культурах разных типов глиомы исследователи открыли еще одно полезное свойство у разработанной ими молекулы. Многие физические характеристики вырабатываемого ей свечения постепенно менялись при попадании в раковые клетки, причем характер и скорость этих перемен сильно зависели от того, насколько агрессивным было новообразование. Как правило, чем опаснее была глиома, тем быстрее менялось свечение комплексов европия.

Эта особенность люминесцентного материала позволяет использовать его не только для локализации опухолей в головном мозге, но и для оценки их агрессивности еще до взятия проб раковых клеток. Это позволит медикам более точно подбирать терапию для уничтожения глиомы и других форм рака мозга, а также оценивать вероятность появления осложнений, угрожающих жизни пациента.

Глиома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака мозга, которая ежегодно диагностируется у примерно 250 тыс. пациентов. Как правило, большинство больных умирает через один-два года после выявления новообразования, чья терапия затруднена небольшим числом лекарств, способных проникать внутрь мозга, а также высокой стойкостью клеток глиомы к различным формам иммунотерапии.