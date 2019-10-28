Созданные «Казахфильмом» за годы независимости мультфильмы можно посмотреть в Сети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На официальном YouTube-канале киностудии «Казахфильм» стали доступны мультфильмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии.

«Сегодня казахстанская анимация, основоположником которой является Амен Хайдаров, вызывает большой интерес как внутри страны, так и за рубежом. И это, безусловно, приятно. Работы наших аниматоров, которые не уступают зарубежным мультфильмам, регулярно участвуют в международных фестивалях.

Как известно, в середине сентября на территории киностудии был открыт музей казахского кино. В честь этого исторического события нашим аниматорам были вручены памятные подарки за вклад в развитие казахской мультипликации - это юбилейная серебряная монета номиналом 500 тенге и тематическая марка, выпущенная к 50-летию Казахской анимации.

Анимация - стратегически важная и невероятно интересная область деятельности. Каждый зритель для нас важен, но дети способны оценить проделанную в этой сфере работу максимально беспристрастно», – рассказал президент АО «Казахфильм» Арман Асенов.

Также глава киностудии добавил, что в этом году будет выпущена серия марок, посвященных современной казахской анимации. На почтовых марках будут изображены кадры из мультфильма «Қошқар мен теке», «Мақтаншақ қыз», «Ер Төстік және айдаһар», созданных ТПО «Анимационное кино» при киностудии «Казахфильм».

Кроме того, с сегодняшнего дня на официальном YouTube-канале АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова будут доступны анимационные картины, созданные на киностудии за годы независимости по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Зрители смогут бесплатно увидеть следующие мультфильмы:

1. «Культегин» (режиссер Адай Абельдинов), 2017 год;

2. «Мұзбалақ» (режиссер Тұрдыбек Майдан, Тілек Төлеуғазы), 2017 год;

3. «Тимур мен Жаник» (режиссер Рамиль Усманов), 2010 год;

4. «Тимур мен айдаһар» (режиссер Рамиль Усманов), 2013 год;

5. «Жерұйық» (режиссер Адай Абельдинов), 2013 год;

6. «Мақтаншаққыз» (режиссер Рамиль Усманов), 2011 год;

7. «Қошқар мен теке» (режиссер Батырхан Дауренбеков), 2008 год;

8. «Ер Төстік» (режиссер Жакен Даненов, Рустам Туралиев), 2012 год;

9. «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз» (анимационный цикл из 9 серий), 2014 год;

10. «Қазақ елі» (режиссер Б. Дауренбеков), 2015 год.

В дальнейших планах киностудии «Казахфильм» выложить в открытый бесплатный доступ на официальном YouTube-канале фильмы из «золотого фонда» казахского кино, включая полную фильмографию классика казахского кинематографа Шакена Айманова.