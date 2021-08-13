Созданную карагандинскими осужденными обувь планируют вывести на мировой рынок

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ – Карагандинские осужденные планирует составить конкуренцию обувным модельерам. Обувной цех, находящийся на территории учреждения АК-159/6 ДУИС по Карагандинской области, разрабатывает новую модель обуви, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осужденные, работающие в обувном цеху на промышленной зоне филиала РГП «Енбек Караганда» задались концепцией разработки обуви. Мастера уже несколько лет производят обувь под различные нужды населения. Теперь же они собираются создать свою модель обуви и выйти на мировой рынок.

«Попал я в места лишения свободы в 19 лет. В 2011 году трудоустроился в швейных цех, научился шить. После устроился в обувной цех сборщиком обуви на конвейер. Имея опыт шитья и технологию производства обуви, я устроился в ИП и начал шить вручную повседневную гражданскую обувь, всю современную обувь научили шить другие осужденные. Но я не остановился и пошел дальше, мне давали размеры и картинки будущей обуви, и порой днями приходилось сидеть, чтобы пошить особенную обувь. Спустя время появились постоянные клиенты, которые начали ценить качество ручной работы. Каждая пошитая пара обуви получается уникальной, на данный момент в цеху можно производить пошив до 15 пар. Как-то делая пошив казахской национальной обуви для театральной постановки, я вдохновился выпуском современной национальной обуви, с различными узорами. К идее подключились ребята по цеху, на данный момент линейка национальной обуви еще прорабатывается, но точно не оставит равнодушными и иностранцев», - сообщил осужденный учреждения АК-159/6.

Как сообщают осужденные, производство обуви продолжат и на свободе, идеей создания национальной обуви воодушевлены многие, но демонстрировать эскизы будущей модели в СМИ отказываются, пока не запатентуют, но поведали, что производство обуви будет из высококачественной итальянской кожи.