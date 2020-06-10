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Созданное учеными Узбекистана лекарство способно снижать воздействие нового коронавируса

10 Июня 2020 09:28
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Созданное учеными Узбекистана лекарство способно снижать воздействие нового коронавируса

ТАШКЕНТ. УзА - КАЗИНФОРМ - Ученые Узбекистана создали противогриппозный препарат «Рутан», который обладает свойством снижения на 78,3% воздействия вируса гриппа типа SARS CoV-2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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9 июня Министерство инновационного развития на безвозмездной основе передало Министерству здравоохранения Республики Узбекистан 20 тысяч упаковок лекарственного средства «Рутан», разработанного в Китайско-узбекском медицинском технопарке.

В результате исследований, проведенных китайскими учеными, было выявлено, что созданный учеными Института биоорганической химии Академии наук Республики Узбекистан противогриппозный препарат «Рутан» обладает свойством снижения на 78,3% воздействия вируса гриппа типа SARS CoV-2. На основании этого производство данного препарата в качестве готового лекарственного средства осуществлено в Китайско-узбекском медицинском технопарке, соответствующем требованиям GMP.

Сегодня в технопарке действует фармацевтический завод, производящий 8 видов лекарственных препаратов.

11 тысяч упаковок «Рутана» было направлено в Иран в качестве гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.


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Ключевые слова: Наука, Здравоохранение, Узбекистан, Коронавирус,
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