Создание всесезонного туристического кластера в ВКО обсудили в Правительстве РК

Встреча была организована в рамках реализации поручений Премьер-министра Олжаса Бектенова, данных в ходе заседания Правительства. В ходе переговоров обсуждены перспективы стратегического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в сфере горнолыжного туризма на территории Казахстана.

В настоящее время в стране реализуются масштабные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. Новый импульс получили горные кластеры в городе Алматы и Алматинской области. Наряду с этим, имеются широкие возможности для развития горнолыжного и природного туризма в Восточно-Казахстанской области, а также для проведения комплексной модернизации Щучинско-Боровской курортной зоны с целью формирования инфраструктуры круглогодичного отдыха, развития экологического и спортивного туризма.

Одним из приоритетных направлений стало развитие всесезонного туристического кластера в городе Риддер ВКО. Проект ориентирован на формирование пространства для полноценной жизни, восстановления и оздоровления, где спорт и природа становятся частью повседневности. Ведется обсуждение возможного размещения кластера на территории порядка 3, 4 тыс. га с созданием до 38 км горнолыжных трасс, размещением на 2, 3 тыс. гостиничных ключей и пропускной способностью до 6 тыс. человек в пиковый день. В случае реализации проект может обеспечить круглогодичную активность, создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь более полумиллиона туристов ежегодно и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

- Развитие туризма — это не только про экономику, это про качество жизни, устойчивую занятость и сохранение уникальной природы Казахстана. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с надежными инвесторами и открыты к новым идеям, особенно если они соответствуют нашему стратегическому курсу на всесезонный, экологичный и ориентированный на человека туризм, — подчеркнул Ермек Кошербаев.

Ключевым технологическим партнером в обсуждаемом проекте выступает швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG — один из мировых лидеров в области канатных дорог и транспортных систем.

- Мы заинтересованы в применения наших решений в рамках проекта в Риддере. Технологии Bartholet, включая концепцию RopeTaxi, позволяют интегрировать канатные системы в архитектурную структуру курортов, что обеспечивает высокую гибкость, комфорт и бесшовную логистику. Наш опыт работы в сложных климатических условиях и горной местности может быть полезен при создании надежной и энергоэффективной инфраструктуры на данном объекте, — отметил руководитель компании Маркус Менци.

Правительство Республики Казахстан подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам, обеспечивать институциональное сопровождение и содействие на всех этапах – от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов.