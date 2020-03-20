Создание вакцины против COVID-19: казахстанский НИИ приступил к работе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время Министерство образования и науки РК ведет работу по выделению финансов для разработки вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом заявил заместитель генерального директора по науке НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно понимать, что процесс получения вакцины кропотливый и трудоемкий. Разработка вакцины занимает определенное время, здесь важны как квалификация персонала, так и оснащение лабораторий. Для этого в Казахстане имеются научные центры, способные проводить такие работы, в частности с особо опасными патогенами. Таким центром является Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности, который имеет 60-летнюю историю и огромный опыт разработки вакцин и диагностических тестов», - отметил Ергали Абдураимов.

По его словам, в предыдущие годы учеными Института были разработаны и зарегистрированы в Министерстве здравоохранения вакцины против предпандемических гриппов H5N1, H1N1, которые широко известны, как «птичий» и «свиной» грипп, также была разработана вакцина против туберкулеза.

«Кроме того, при взаимодействии с Всемирной организацией здравоохранения была разработана и прошла клинические испытания 3-валентная сплит-вакцина против сезонного гриппа. Сейчас все научное сообщество направило свои усилия на разработку вакцины против коронавируса, наш Институт, в том числе, ведет подготовку для проведения работ по разработке вакцины. Кроме того, НИИ проблем биологической безопасности имеет огромный опыт в разработке вакцин для сельского хозяйства, в этом направлении Институтом разработано и внедрено более 60 препаратов против разных заболеваний», - подчеркнул он.

Ергали Абдураимов также рассказал о том, что в мире сейчас нет ни одной испытанной и безопасной вакцины. Все заболевшие как в нашей стране, так и в зарубежных странах получают соответствующее лечение, рекомендованное министерствами здравоохранения, то есть никто в мире еще не вакцинирован, сейчас только начаты клинические испытания вакцин.

«Как я уже говорил, в мире еще не применяется вакцина против коронавируса, кандидатные вакцины сейчас только начали проходить клинические испытания, по результатам этих испытаний можно будет судить об их эффективности», - добавил заместитель генерального директора по науке НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов.

Отметим, ранее сообщалось о том, что по поручению Министерства образования и науки Национальный центр биотехнологии и Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности начали совместную работу по созданию вакцины против коронавируса COVID19.