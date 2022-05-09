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Создание в Центральной Азии свободной от смертной казни зоны обсудили в Женеве
9 Мая 2022 09:16

Создание в Центральной Азии свободной от смертной казни зоны обсудили в Женеве

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Постоянное представительство Казахстана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве провело региональную встречу постоянных представителей стран Центральной Азии и Монголии с Международной комиссией против смертной казни (МКСК). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Представители стран Центральной Азии и Монголии, вице-президент МКСК и бывший президент Швейцарской Конфедерации Рут Дрейфус, а также член комиссии и бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж обсудили меры стран региона по отмене смертной казни и возможные пути трансформации Центральной Азии и Монголии в зону, свободную от смертной казни.

Постоянный представитель РК Ерлан Алимбаев рассказал о ратификации Казахстаном в 2021 году Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни.

Кроме того, казахстанский дипломат проинформировал участников о политических реформах, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках концепции «Второй Республики», и решении о проведении 5 июня 2022 года референдума по поправкам в Конституцию, в том числе по поправке, запрещающей смертную казнь.

Вице-президент МКСК Р. Дрейфус поздравила Казахстан с прогрессом, достигнутым в отмене смертной казни, и приветствовала программу реформ Главы государства. В ходе встречи представители стран Центральной Азии и Монголии поделились своим опытом и видением в отношении возможных дальнейших действий по трансформации региона в зону, свободную от смертной казни.

МКСК является независимой организацией, работающей над вопросом отмены смертной казни во всем мире. Более 100 стран отменили смертную казнь на законодательном уровне.

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