Создание ракетного комплекса «Байтерек» - как распределили обязанности Казахстан и Россия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК принят Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года». О том, как стороны распределили обязанности по данному вопросу, рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Российская Федерация отвечает за создание ракеты, а мы отвечаем за наземную инфраструктуру. В данном проекте российская сторона обеспечивает создание ракеты-носителя «Союз-5», контрольно-проверочной аппаратуры на техническом и стартовом комплексах, а также модернизацию технического комплекса разгонного блока, космического аппарата и космической головной части. Эти работы оцениваются в 916 млн долл. США», - сказал Аскар Жумагалиев на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что в целях модернизации в 2018 году казахстанской стороне были переданы 243 объекта КРК «Зенит-М», расположенные на площадках 42, 43 и 45 космодрома «Байконур».

«Казахстанская сторона проводит реконструкцию и модернизацию объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса «Зенит-М». Будут проведены работы по модернизации стартового и технического комплексов, капитальный ремонт и реконструкция существующих, а также строительство новых объектов наземной космической инфраструктуры. Эти работы оцениваются в 233 млн долл. США», - добавил министр.

Он подчеркнул, что при проведении модернизации наземного комплекса и при проведении строительных работ планируется максимальное привлечение казахстанских компаний, что создаст дополнительные рабочие места.

«И самое важное ввод в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Байтерек» позволит Казахстану сохранить «Байконур» как самый пускающий космодром. Принятие проекта Закона не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства и двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Россией по комплексу «Байконур». Уважаемые депутаты, как я уже сказал в своем докладе это важный проект в рамках развития космической сферы», - заключил А. Жумагалиев.