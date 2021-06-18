Создание космических систем Казахстана началось с запуска первого спутника «Kazsat»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- 15 лет назад, 18 июня 2006 года с космодрома Байконур был запущен первый казахстанский спутник связи и вещания «Kazsat», который положил начало практической космической деятельности Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея и инициатива создания национальной космической системы связи появилась в Правительстве РК в 2003 году, когда стало очевидным, что без развития собственного космического сегмента Казахстану долго придется выплачивать бюджетные деньги крупным иностранным спутниковым компаниям.

Так 31 декабря 2003 года было подписано постановление Правительства РК «О некоторых вопросах создания, запуска и эксплуатации первого казахстанского спутника связи и вещания». И уже в марте 2004 года создан Республиканский центр космической связи (РЦКС), которому предстояло создать и развивать космическую связь Казахстана.

«Для меня было большой неожиданностью, когда Агентство информатизации и связи РК предложило мне возглавить работу по созданию нового предприятия. Посыл был политический: Казахстан имеет космодром Байконур, с которого запускаются сотни космических аппаратов, а своего спутника связи до сих пор не имеет. Решение о создании космической системы связи в стране было принято на высшем государственном уровне. Динамика роста экономики была высокая, потребность в мобильной связи была острой. Для обеспечения реальной безопасности и независимости государства необходимо было отказаться от услуг иностранных операторов связи, которые на этом зарабатывали большие деньги. То время был наполнено особым энтузиазмом, воодушевлением всех людей, кто был причастен к этому космическому проекту, включая руководство, все госорганы страны. Динамичный, позитивный темп работ по созданию и космического аппарата, и наземного комплекса по управлению, заданный Правительством и Агентством, сохранялся все это время вплоть до запуска первого спутника», - поделился воспоминаниями первый руководитель РЦКС, ныне советник Председателя Правления АО «РЦКС» Виктор Лефтер.

Директор российского ФГУП «Космическая связь» Юрий Прохоров, который также стоял у истоков создания первой казахстанской системы связи и вещания, отмечает, что «стремительный темп создания и развития спутниковой системы «Kazsat» был задан Правительством РК».

«В начале 2000-х годов развитие космической связи в Казахстане шло небывалыми темпами. Месторождения нефти, газа, все это требовало развития современных телекоммуникационных услуг. На заседании Правительства РК с участием руководителей российских предприятий космической промышленности рассматривалось два вопроса: первый - подготовка национальных кадров, второй – радиочастотное обеспечение. Эту задачу взяло на себя наше государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС). Заседание прошло коротко, очень конструктивно. Меня поразил состав участников, который в основном состоял из молодежи. Все вопросы решались довольно быстро. 25 декабря 2003 года контракт был готов. Самый тяжелый вопрос был по цене. Кажимурат Нагманов тогда был министром транспорта, с ним были жесткие разговоры по этому поводу. Тогда Александр Медведев, директор ГКНПЦ им. Хруничева, принял решение согласиться с условиями казахстанской стороны. Нам предстояло вместе с казахстанскими коллегами нарабатывать полезную нагрузку, наземную инфраструктуру. Контракт на создание спутника «Kazsat-1» был подписан в начале января 2004 года в присутствии двух Президентов - России и Казахстана», - рассказал Ю. Прохоров.

С момента начала подписания контракта и до запуска первого казахстанского спутника связи прошло два с половиной года. 18 июня 2006 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Протон», который вывел на орбиту «Кazsat-1». За этим историческим событием наблюдали Главы государств России и Казахстана.

Через четыре месяца, 18 октября 2006 года, после завершения орбитальных испытаний, спутник «Кazsat-1» был принят в собственность РК. Параллельно шла работа по созданию второго спутника. 20 октября этого же года по итогам конкурсных процедур и выбора подрядчика был подписан контракт на создание и запуск космического аппарата «Kazsat-2», также с российским ГКНПЦ им. Хруничева.

С 1 ноября 2006 года началась штатная эксплуатация «Кazsat-1», управление спутником вели казахстанские специалисты из наземного комплекса управления «Акколь» в Акмолинской области. К концу года загрузка спутника составила 506 МГЦ или 58,6%. Через год, в январе 2008 года, «Kazsat-1» уже был загружен на 65 %, его услугами пользовались 18 казахстанских операторов связи.

Но 8 июня 2008 года произошла нештатная ситуация - на спутнике «Kazsat -1» отказала система управления. До осени попытки специалистов восстановить работу спутника не удались, и 18 ноября 2008 года межгосударственная казахстанско-российская комиссия в Астане признана спутник негодным к эксплуатации.

«Но так бывает, к сожалению. Это железо, техника, которые имеют свойство отказывать. Потому что космическая среда - очень агрессивная: это солнечная радиация, гравитация, много, много других факторов. Конечно, эта нештатная ситуация была большим ударом не только для коллектива РЦКС, но и для престижа страны. Это был неоценимый и необходимый опыт для дальнейшего развития космической системы связи страны. Следующие спутники были усовершенствованы и успешно работают на орбите», - говорит Виктор Дмитриевич Лефтер.

По мнению специалистов и экспертов, проект «Kazsat-1» окупил себя, учитывая возврат средств по страхованию, вклад в обучение казахстанских специалистов космической связи, создание уникальной наземной инфраструктуры по управлению спутниками и работу космического аппарата на орбите в течение почти полутора лет.

Сегодня космическая система связи и вещания (КСС) «Kaszat» в составе двух спутников связи «Kazsat-2» и «Kazsat-3», а также двух центров управления «Акколь» и «Коктерек», полностью обеспечивает потребности Казахстана в услугах космической связи.

И совершенно очевиден факт, что именно КСС «Kaszat» стала родоначальницей спутниковых систем Казахстана, дав старт практической космической деятельности страны. Вслед за спутниками связи наша страна стала обладательницей космической системы дистанционного зондирования Земли ( ДЗЗ - KazEOSat), а в 2018 году казахстанские конструкторы и инженеры создали собственную космическую систему научно-технологического назначения (KazSTSat) , которая также успешно работает на орбите.