Создание комплаенс-служб стало обязательным для квазигосударственного сектора в РК - Анар Жарова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Создание комплаенс-служб стало обязательным для квазигосударственного сектора. Об этом сообщила советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова в ходе брифинга на тему: «Совершенствование антикоррупционного законодательства: правовое регулирование вопросов противодействия коррупции в квазигосударственном секторе», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году за коррупционное преступление был осужден руководитель одной из подведомственных компаний Министерства образования и науки. Несмотря на это, данное лицо продолжало работать на занимаемой должности руководителя квазигосорганизации, и им совершен ряд других коррупционных преступлений, которые нами сейчас расследуются. В случае своевременного прекращения трудовых отношений с данным лицом, этой ситуации с вытекающими последствиями в виде причинения ущерба государству можно было бы избежать. В этом контексте следует напомнить, что с декабря прошлого года введена обязанность руководителей как государственного, так и квазигосударственного секторов предупреждать о совершении коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками», – сказала А.Жарова.

По ее словам, теперь, если даже непосредственные подчиненные не совершали коррупционных преступлений, но, к примеру, анализ показывает, что в данном субъекте квазигосударственного сектора резко возрос уровень коррупции, то будет рассматриваться вопрос дисциплинарной ответственности соответствующего руководителя. Введена административная ответственность за непринятие мер по предотвращению коррупции.

«В целях превенции коррупционных проявлений в квазигосударственном секторе, Агентством инициировано введение института комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности. С 17 октября текущего года на законодательном уровне такой институт введен. Соответствующие поправки внесены в Закон «О противодействии коррупции». Для квазигосударственного сектора эта норма обязательная. Частные компании могут создавать комплаенс-службы на свое усмотрение, такое право за ними законом также закреплено», – сообщила советник главы Агентства.

По словам А. Жаровой, в ряде крупных компаний, таких как АО «ФНБ «Самрук-Казына», Холдинг «Зерде», АО «КТЖ» и ранее действовал комплаенс. Агентство намерено эту работу продолжать дальше, добиваясь создания и эффективного функционирования комплаенс-служб в квазигосударственных компаниях.

Напомним, ранее советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова рассказала о мерах по совершенствованию антикоррупционного законодательства.