Создание финпирамиды пресекли в Караганде и Темиртау

23 Ноября 2022, 10:59

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресек формирование финансовой пирамиды на территории Караганды и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В 2020 году гражданка Нарымбетова Г.С. не осуществляя какую-либо предпринимательскую деятельность под разными предлогами получала денежные средства от граждан, которых вводила в заблуждение. Она создала финансовую схему, в которой доход по привлеченным деньгам выплачивается не за счет их вложения в прибыльные активы, а за счет привлечения новых инвесторов и денежных средств в сумме от 200 000 тенге до 25 000 000 тенге, с обещанием выплат в размере 10% до 40% от суммы вклада», - сообщили подробности в агентстве.

Установленный ущерб от преступной деятельности составил более 222 млн тенге, из которых добровольно погашен 131 млн тенге.

Приговором суда Нарымбетова Гүлзат Серікқызы признана виновной, ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что еще одну женщину осудили за создание финпирамиды в Караганде. Гражданка Яковлева И.В. с марта 2015 года по апрель 2020 года открыла филиалы ТОО «Микрофинансовая организация «Лидер Капитал 168» на территории Карагандинской и Павлодарской областей, и руководила этой финансовой пирамидой.