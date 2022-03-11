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Создание единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры обсудили в Минобороны РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Марта 2022, 13:59
Создание единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры обсудили в Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось совещание под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова по вопросу образования единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В совещании приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, руководство АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и TOO «Ghalam», представители структурных подразделений министерства.

От оборонного ведомства участвовали заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, начальники департаментов стратегического развития, информатизации, связи, защиты государственных секретов, Центра военно-космических программ, руководство АО «Казахстан ГИС Центр».

«Во исполнение поручения Президента Министерству обороны поручено образовать единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Министерством обороны внесены поправки в Закон «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», – сказал министр обороны.

Необходимость реализации огромного информационно-телекоммуникационного потенциала отметил в своем Послании народу Казахстана Глава государства. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение. Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона.

Как отметил генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков, цели образования единого оператора состоят в создании, внедрении, развитии, интеграции и системно-техническом обслуживании объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения. Единый оператор обеспечит соблюдение единых требований в области информационно-коммуникационных технологий, информационную безопасность, оперативное реагирование на выявленные недостатки и принятие мер по их своевременному устранению, а также безопасность хранения электронных информационных ресурсов при оказании информационно-коммуникационных услуг, техническое обслуживание и сопровождение информационных систем.

Единым оператором предлагается определить АО «Казахстан ГИС Центр». На протяжении более 15 лет акционерное общество осуществляет техническую поддержку и сопровождение информационных систем Министерства обороны.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы технического решения и механизма реализации проекта по содержанию и вводу в эксплуатацию дистанционного зондирования Земли высокого разрешения, снятия ограничений на распространение снимков.

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